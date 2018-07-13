Brent petrolün varili 74,15 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde 74,15 dolardan işlem görüyor.
Dün 74,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 75,08 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,23 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.48 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 74,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,27 dolardan alıcı buldu.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) dün yayınladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 370 bin varil artarak 98 milyon 800 bin varile yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimi ise haziranda bir önceki aya kıyasla günlük 180 bin varil artarak 31 milyon 870 bin varile ulaştı.
Uzmanlar, hazirandaki bu arz artışının petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimini baskıladığını kaydetti. Libya'nın yeniden petrol ihracatına başlayacağını açıklaması da küresel piyasada fiyatların gerilemesinde etkili oldu.
Brent petrolde, teknik olarak 74,34 ile 74,44 dolar aralığının direnç, 74,14 ile 74,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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