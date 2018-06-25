FİNANS

Brent petrolün varili 74,23 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 09:35 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 74,23 dolar

Brent petrolün varili, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı sonrası haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 74,23 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,23 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 2,04'lük azalışla 74,23 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,43 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü 174. OPEC Toplantısı'nda OPEC üyesi ülkeler petrol üretim kesintisine uyumluluk oranını yüzde 100'e çekme konusunda anlaştı. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması hedefleniyor. Mayıs ayında bu oran yüzde 152 seviyesindeydi.

Öte yandan, petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 16-22 Haziran döneminde bir önceki haftaya göre, ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kaldı. Böylelikle, ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı 862'ye geriledi.

Brent petrolde, teknik olarak 74,15 ila 74,38 dolar aralığının direnç, 73,69 ila 73,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol finans

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