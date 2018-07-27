FİNANS

Brent petrolün varili 74,47 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 74,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,32 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,72 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kısmi bir artışla 74,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,53 dolardan alıcı buldu.

Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçiş yapan 2 Suudi petrol tankerine saldırmasının ardından, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'den petrol ihracını geçici olarak durdurduğunu açıklamasıyla petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri devam ediyor.

Uzmanlar, Ortadoğu bölgesinde petrol ihracatında yaşanan aksamaların, küresel piyasalarda Libya, Venezuela ve İran gibi ülkelerde de aksamaların artacağı endişesi oluşturduğunu kaydetti.

ABD ve AB arasındaki gerginliğin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmeyeceğinin öngörüldüğünü belirten uzmanlar, diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının orta vadeli etkilerinin petrol fiyatlarını etkilemeye devam edeceği endişesinin de güçlendiğine dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin ülkedeki ticari ham petrol stoklarının düştüğünü açıklaması da küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,59 ile 74,68 dolar aralığının direnç, 74,41 ile 74,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
brent petrol

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