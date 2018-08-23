Brent petrolün varili 74,56 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,56 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 75 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla 74,56 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,81 dolardan alıcı buldu.

Brent türü ham petrolün fiyatı, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düşüş göstermesiyle çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükselmiş oldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 408,4 milyon varile gerilediğini açıklamıştı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,8 milyon varil artış göstermişti.

Ayrıca, ABD'nin İran yaptırımlarının ardından petrol piyasasındaki üretim miktarının azalmasına yönelik endişeler de fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,65 ile 74,73 dolar aralığının direnç, 74,49 ile 74,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

