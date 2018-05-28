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Brent petrolün varili 75 dolara indi

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 75 dolara indi

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 75,14 dolara geriledi.

Cuma günü 78,74 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 78,74 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,13 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla yüzde 1,3'lük bir azalışla 75,14 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,24 dolardan alıcı buldu.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı geçen hafta çarşamba gününü 79,69 dolardan kapamasının ardından cuma günü en düşük 76,02 dolar seviyesine kadar gerileyerek, iki günde yüzde 4,6 düşüş kaydetti.

WTI'nin varil fiyatı da yine çarşamba gününü 71,84 dolar seviyesinden kapamasının ardından cuma günü 67,50 dolara kadar gerileyerek, son iki işlem gününde yüzde 6 değer kaybetti.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 12-18 Mayıs döneminde ABD'de 15 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylelikle önceki hafta 844 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta 859'a yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 18 haftada 15 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş hızlandı.

Uzmanlar, geçen çarşamba günü ABD'de açıklanan ham petrol ve benzin stokları verisinin piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdiğine dikkati çekerek, bunun fiyatları aşağı yönde baskı altına aldığına dikkati çekti.

Ayrıca uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın "petrol üretim kesintisinin bu yıl sonuna kadar uzatılırken, kotaların gevşetilmesi olasılığından da söz ettikleri" hatırlatmasının, 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı değerlendirme toplantısının ana gündemini oluşturabileceğini aktarıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,22 ile 75,41 dolar aralığının direnç, 74,84 ile 75,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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