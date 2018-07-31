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Brent petrolün varili 75,22 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 75,22 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,33 dolardan güne başlayan ve gün içinde jeopolitik riskler nedeniyle 75,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,25 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kısmi bir düşüşle 75,22 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,84 dolardan alıcı buldu.

Norveçli petrol ve gaz şirketi DNO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok vilayetindeki Peşhabur sahasında bulunan toplam 5 kuyuda günlük petrol üretiminin 35 bin varile ulaştığı, böylece bölgenin ikinci büyük petrol alanı haline geldiği ifade edildi.

Uzmanlar, bu ay Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün üretimdeki arz fazlası beklentisinin güçlenmesiyle fiyatların varil başına 74-75 dolar aralığında kaldığına dikkati çekiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 75,37 ile 75,53 dolar aralığının direnç, 75,05 ile 75,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol Irak petrol

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