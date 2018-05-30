FİNANS

Brent petrolün varili 75,25 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 75,25 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,25 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,80 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,17 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,35 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,13'lük bir azalışla 75,25 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,72 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Suudi Arabistan, Rusya, İran ve Venezuela'nın petrol üretiminin azalması halinde küresel piyasalarda petrol fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmelerin görüleceğini belirtti.

Öte yandan uzmanlar, petrol piyasasının haziran ayında yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlara odaklandığını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,20 ile 75,60 dolar aralığının direnç, 74,79 ile 75,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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