FİNANS

Brent petrolün varili 75,40 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 10:04 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 75,40 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,21 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,52 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,17 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,30'luk artışla 75,40 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,22 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'deki ham petrol stoklarındaki gerilemenin ve Libya'daki petrol depolama tesislerinin çıkan yangın sonucu devre dışı kalmasının, fiyatları artırdığını kaydetti.

ABD'nin haftalık ham petrol stokları beklentinin üzerinde bir azalışla 3 milyon varil gerileyerek, 430,6 milyon varil oldu.

Öte yandan, cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, Rusya'nın "üretici ülkelerin günlük toplam kotalarının 1,5 milyon varil arttırılması teklifi"nin tartışılması bekleniyor.

İran Enerji Bakanı Bijan Zengene, "Viyana'daki OPEC toplantısından bir anlaşma çıkmayacağını" belirterek, OPEC'in ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat alan bir kuruluş olmadığını söyledi.

Trump'un daha önce OPEC'e üretim artırma çağrısında bulunmasının ardından, Rusya ve Suudi Arabistan yönetimleri tarafından da son haftalarda dünya genelinde petrol talebinin artacağı duyurulmuştu.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise özellikle "yılın üçüncü çeyreğinde petrol talebinin artacağını ve bir önlem alınmazsa piyasada arz sıkıntısı yaşanabileceğine" işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 75,44 ila 75,60 dolar aralığının direnç, 75,12 ila 75,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERDakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...Dakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...
Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındıBithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı
Bakan Ağbal: Reformları arka arkaya yapacağızBakan Ağbal: Reformları arka arkaya yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolü Brent petrol fiyatları ham petrol fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor

Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor

Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı

Bithumb’a siber saldırı: 30 milyon dolar kripto para birimi çalındı

Bakan Ağbal: Reformları arka arkaya yapacağız

Bakan Ağbal: Reformları arka arkaya yapacağız

Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.