Brent petrolün varili 75,41 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,578 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,93 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,40 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,01'lük kısmi bir artışla 75,41 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,06 dolardan alıcı buldu.

Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kıtuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerin "petrol üretimini azaltma anlaşmasını bu yılın sonuna kadar uygulamakta kararlı olduğunu" belirtti.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Kıtuni, Suudi Arabistan ve Rusya'nın haziran sonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak toplantıda "üretim kotalarını artırma önerisinde bulunabileceği yönündeki endişelerin de azaldığını" aktardı.

Libya, Venezuela ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginliğe işaret eden Kıtuni, petrol üretimi yapılan bölgelerdeki jeopolitik sorunların varili 75-80 dolar arasında değişen petrol fiyatlarını etkilemeyeceğini savundu.