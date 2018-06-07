Brent petrolün varili 75,88 dolar

ANKARA (AA) – Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,13 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,15 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 75,88 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,14 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, piyasa beklentisinin aksine ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 436,6 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 31 bin varil artışla 10,8 milyon varile çıktı. Böylece ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 21 haftada 20 kez artış göstermiş oldu.

Diğer taraftan, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) Salı günü açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkedeki ham petrol stoklarında 1,8 milyon varil beklenirken, 2 milyon varil düşüş gerçekleştiği belirtilmişti. Uzmanlar, API stok verisinin petrol fiyatlarını kısmen yukarı yönlü etkilemesini bekliyor.