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Brent petrolün varili 75,90 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 09:34 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 75,90 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,40 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,71 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,13 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla yüzde 1,02'lik artışla 75,90 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,85 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) dün açıklanan verilerine göre, geçen hafta ülkedeki ham petrol stoklarında 1,8 milyon varil beklenirken, 2 milyon varil düşüş gerçekleşti. API stok verisinin petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü kısmi etkisi bekleniyor.

Uzmanlar, ABD'nin Suudi Arabistan ve bazı OPEC üreticilerinden, "petrol üretimini günlük yaklaşık 1 milyon varil artırmaları" yönünde gizli bir istekte bulunduğu haberlerine değinerek, farklı kaynaklardan bu konuda kota artış düzeyi belirtilmeden bir gündem oluşmaya başladığına işaret ediyor.

Daha önce, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından, OPEC ve diğer üretici ülkeler ile üretim kısıntısı anlaşmasında kotaları gevşetmeye karar verilmesi durumunda, petrol üretiminin gelecek aylarda önceki seviyelere çıkarılabileceği bildirilmişti.

Petrol piyasasının, bütün bu konuların tartışılacağı ve 22-23 Haziran tarihlerinde Viyana'da yapılacak OPEC ile bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlara odaklanacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,08 ile 76,47 dolar aralığının direnç, 75,30 ile 75,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) amerika brent petrol OPEC

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