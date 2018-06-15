Brent petrolün varili 75,90 dolar

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,90 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,47 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 75,96 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 75,90 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,95 dolardan alıcı buldu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün Moskova'da bir araya geldiği Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, bazı petrol üreticisi ülkeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında varılan üretim kısıntısı anlaşması kapsamında, petrol üretiminin kademeli bir şekilde yeniden artırılmaya başlanabileceğini bildirmişti.

Novak, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırmayı prensipte desteklediğini kaydetmişti.

Uzmanlar, OPEC'in 22-23 Haziran'da Viyana'da yapılacak toplantısında, söz konusu üretim artışının gündeme gelebileceğini belirtirken, ABD'nin petrol üreticisi ülkelere karşı yaptırımlarının da gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Brent petrolde, teknik olarak 75,94 ila 76,05 dolar aralığının direnç, 75,72 ila 75,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini kaydetti.

