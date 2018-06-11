FİNANS

Brent petrolün varili 76,25 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 76,25 dolar

ANKARA (AA) – Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 76,25 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,56 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah ise 76,26 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.17 itibarıyla yüzde kısmi bir azalışla 76,25 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,61 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, son 20 haftada 17 adetlik artış kaydetti. Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylelikle söz konusu dönemde ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı 862'ye yükseldi.

Uzmanlar, "Venezuela'nın devlet şirketi PDVSA'nın karşı karşıya kaldığı hukuki sorunlar nedeniyle ülkenin petrol ihracat sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmekte sorunlar yaşadığını" belirterek, Amerikalı ConocoPhillips'in ülkenin Karayipler'de bulunan rafinerilerindeki ürünlere el koydurduğunu kaydetti. Söz konusu gelişme üzerine, petrol yüklemelerinin Venezuela limanından yapılmak zorunda kalınmasıyla liman açıklarında uzun tanker kuyrukları oluşmaya başladı.

ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran'a askıya alınan yaptırımların kademeli olarak yeniden uygulanması ile Venezuela'nın petrol üretimine ilişkin kaygılar fiyatların dalgalanmasına neden oluyor.

Öte yandan petrol piyasası, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin 22-23 Haziran tarihlerinde Viyana'da gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararlara odaklanmış durumda.

Brent petrolde, teknik olarak 76,26 ile 76,41 dolar aralığının direnç, 75,96 ile 76,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol

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