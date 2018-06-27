FİNANS

Brent petrolün varili 76,29 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 76,29 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde 76,52 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,51 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.04 itibarıyla kısmi bir düşüşle 76,29 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,69 dolardan alıcı buldu.

ABD Hazine Bakanlığından kıdemli bir yetkili dün telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üyelerinden İran’dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar sonlandırmalarını talep ettiklerini aktardı.

Uzmanlar, açıklamanın ardından küresel petrol piyasasında ham petrol fiyatlarında hızlı bir artış görüldüğünü ve günlük ortalama 2 milyon varil ham petrol üretimi gerçekleştirdiği tahmin edilen İran’dan yapılan petrol ithalatının durdurulmasının uluslararası piyasaları etkileyeceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de geçen hafta bir önceki haftaya göre ham petrol stokları 9,2 milyon varil azalarak 421,4 milyon varile geriledi. Uzmanlara göre bu gelişme de uluslararası piyasalardaki petrol fiyatlarının artışında etkili oldu.

Brent petrolde, teknik olarak 76,54 ila 76,66 dolar aralığının direnç, 76,30 ila 76,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd brent petrol iran

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