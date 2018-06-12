FİNANS

Brent petrolün varili 76,51 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 76,51 dolar

ANKARA (AA) – Brent petrolün varili, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Mayıs ayına ilişkin raporu öncesi, uluslararası piyasalarda 76,51 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,26 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 76,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah ise 76,45 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla 0,07'lik artışla 76,51 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,22 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmelere odaklandı. Trump ile Kim’in baş başa görüşmelerine ilişkin ilk izlenimler havanın pozitif olduğuna işaret ederken, asıl yansımaların bugün öğleden sonra ortaya çıkması bekleniyor.

Bugün petrol piyasasında OPEC'in mayıs ayına ilişkin petrol raporunu takip edilecek.

Ayrıca, petrol piyasaları OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin 22-23 Haziran tarihlerinde Viyana'da gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararlara odaklanmış bulunuyor.

Brent petrolde, teknik olarak 76,51 ile 76,60 dolar aralığının direnç, 76,33 ile 76,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol petrol fiyatı

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