Brent petrolün varili 76,69 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,68 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,86 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,15'lik bir azalışla 76,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,81 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkede ham petrol üretimi günlük ortalama 44 bin varil artışla 10 milyon 769 bin varile çıkarak yeni bir rekor seviye kaydederken, son 20 haftada 19 kez artış gösterdi.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise cuma günü Moskova'da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde piyasalarının istikrara kavuştuğunu belirterek, iş birliğinin devam edeceğine dikkati çekti.