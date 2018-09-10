FİNANS

Brent petrolün varili 77,33 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,66 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,07 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.19 itibarıyla yüzde 0,41'lik artışla 77,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,20 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin kasımda İran'a yönelik uygulayacağı ekonomik yaptırımların etkisiyle Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler İran'dan enerji ithalatına sınırlama getirmeye başladı. Küresel petrol piyasasında oluşan bu tedirginlik fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. Ayrıca ABD'de geçen hafta petrol kulesi sayısının 2 adet azalarak 860'a gerilemesi petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Öte yandan, Tahran zirvesi sonrasında Suriye konusundaki gelişmeler ve ABD'nin Venezuela'da darbe planladığı iddialarının küresel petrol piyasası üzerindeki uzun dönemli etkileri takip ediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 77,34 ile 77,50 dolar aralığının direnç, 77,02 ile 77,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Teksas (WTI) Brent Brent petrolün varil fiyatı

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