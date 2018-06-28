Brent petrolün varili 77,37 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,14 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,38 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla 0,01'lik azalışla 77,37 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,42 dolardan alıcı buldu.

Libya, Venezuela ve Kanada'daki petrol arzı sıkıntısı ve küresel petrol piyasasındaki rekor talep artışı beklentisi ile ABD'de düşen petrol stokları, uluslararası petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin dün açıklanan verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil (yüzde 2,3) azalışla 416,6 milyon varile geriledi.

Uzmanlar, piyasa beklentisinin stokların 2,6 milyon varil düşeceği yönünde olduğunu ve bu durumun küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artırdığını ifade etti.

ABD'de Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise dün son 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. WTI türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,6 artışla 73,06 dolara kadar tırmandı.