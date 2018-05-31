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Brent petrolün varili 77,43 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,43 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,35 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 77,92 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,63 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,25'lik bir azalışla 77,43 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,09 dolardan alıcı buldu.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı önceki günü 75,38 dolardan kapamasının ardından, dün 21.50'de 77,92 dolara kadar tırmanarak yüzde 3,35 artış kaydetti. WTI türü ham petrolün varil fiyatı da dün 66,73 dolara kadar ulaşarak yüzde 2,6 yükseliş gösterdi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Mehr Haber Ajansı'na "ülkesinin petrol ihracatının azaltılmasına karşı olduklarını ve bunu engelleyeceklerini" kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran'ın izleyeceği petrol ihracatı politikasına ilişkin ayrıntı vermek istemediğini belirten Zengene, ABD Başkanı Donald Trump'un detayları öğrenmesi halinde aleyhte harekete geçebileceğini vurguladı.

Fransız Total'in kararını da değerlendiren Zengene, söz konusu şirketin ülkesindeki petrol anlaşmasından çıkması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirdiğini, 60 gün içinde ABD'den gerekli izinleri almak için çalışma yürüttüklerini aktardı. Zengene, Total'in ABD'den izin alamaması durumunda ise Çinli şirketler başta olmak üzere diğer alternatifleri değerlendireceklerini bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo da dün katıldığı bir toplantıda, petrol piyasasında gelecek sorunlara karşı tek çözümün sıkı iş birliği ile elde edilebileceğini belirterek, "Dünyanın büyük petrol üreticilerini OPEC ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerin sağladığı anlaşmaya katılmaya davet ediyorum. Petrol piyasasının istikrarını hep birlikte elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, petrol piyasasının haziran ayında yapılacak OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlara odaklandığına dikkati çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,50 ile 77,59 dolar aralığının direnç, 77,32 ile 77,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol petrol fiyatı

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