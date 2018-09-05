Brent petrolün varili 77,44 dolardan işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,16 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,80 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,46’lık azalışla 77,44 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69 dolardan alıcı buldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün katıldığı bir toplantıda, ABD'nin yaptırımlarına rağmen petrol üretimine ve ihracatına devam edeceklerini belirtti.

Yaptırımlara karşın petrokimya projelerinin hayata geçirildiğini aktaran Ruhani, İran'ın ekonomik ve psikolojik savaşla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Bu savaşın ön cephesinde ekonominin yükünü omuzlayan petrol, gaz ve petrokimya sektörleri var. Düşman bize yaptırım uygulamak istediğinde bu sektörlere el uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, ABD’nin Meksika Körfezi'ndeki fırtınanın, bölgedeki petrol üretimine beklenenden az etkilemesiyle petrol fiyatlarının gerilediğini ve bu süreçte ayrıca güçlenen dolar kurunun da etkisinin bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca uzmanlar, İran’a uygulanacak yaptırımların arz üzerindeki psikolojik etkisiyle fiyatların gelecek dönemde de fazlaca düşmeyeceğini öngörüyor.

Brent petrolde, teknik olarak 77,86 ile 78,03 dolar aralığının direnç, 77,52 ile 77,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

