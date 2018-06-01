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Brent petrolün varili 77,47 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,47 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 77,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,63 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 79,16 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,68 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,27'lik bir azalışla 77,47 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,96 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) azalışla 434,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 0,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil artmıştı.

Rusya Enerji Bakanlığı tarafından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkeler ile üretim kısıntısı anlaşmasında kotaları gevşetmeye karar verilmesi durumunda, petrol üretiminin gelecek aylarda önceki seviyelere çıkarabileceği bildirildi.

Moskova, piyasada dengelenmeyi sağlamak üzere günlük 10 milyon varilin üzerindeki petrol üretimini, Ekim 2016'dan bu yana 300 bin varil düşürmeyi kabul etmişti.

Uzmanlar, arz yönlü açıklamaların petrolde şimdilik ani fiyatlamalara neden olmayacağını belirterek, petrol piyasasının 22 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacak OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıdan çıkacak kararlara odaklandığına dikkati çekiyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,49 ile 77,64 dolar aralığının direnç, 77,19 ile 77,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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