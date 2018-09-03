FİNANS

Brent petrolün varili 77,62 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,62 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 77,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,76 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 77,62 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,72 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında geçen hafta artış görüldü.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 862'ye yükseldi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, ABD ve Rusya kaynaklı üretim artışlarının petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olduğunu belirtti.

Libya, ABD ve Rusya'daki üretim artışları ile Irak'ın petrol ihracatındaki yükselişin arz tarafındaki büyümeyi desteklediği ancak İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle piyasalardaki tedirginliğin etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,50 ile 77,61 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNER Hollywood'u rezil eden çekim hatalar! Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdıTrakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı
Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldiTunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Baker Hughes Batı Teksas OPEC petrol petrol fiyatı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler

'Şarbon' karaborsacıları! Hemen harekete geçtiler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum ve dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de ilk topraksız yerli ve milli patates çeşitleri üretiliyor

Türkiye'de ilk topraksız yerli ve milli patates çeşitleri üretiliyor

SÖYLEŞİ - İsfanbul CEO Şentürk: Bu yıl 20 milyon misafirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz

SÖYLEŞİ - İsfanbul CEO Şentürk: Bu yıl 20 milyon misafirin üzerine çıkmayı hedefliyoruz

Yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos’ta yüzde 6.60 arttı

Yurtiçi üretici fiyat endeksi Ağustos’ta yüzde 6.60 arttı

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 2.30 arttı; yıllık enflasyon yüzde 17.90

Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 2.30 arttı; yıllık enflasyon yüzde 17.90

Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı

Trakya'da yağmurlar, ayçiçeğindeki verimi yüzde 50 artırdı

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.