Brent petrolün varili 77,62 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 77,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,76 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,66 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 77,62 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,72 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında geçen hafta artış görüldü.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 862'ye yükseldi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, ABD ve Rusya kaynaklı üretim artışlarının petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olduğunu belirtti.

Libya, ABD ve Rusya'daki üretim artışları ile Irak'ın petrol ihracatındaki yükselişin arz tarafındaki büyümeyi desteklediği ancak İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle piyasalardaki tedirginliğin etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,50 ile 77,61 dolar aralığının direnç, 77,28 ile 77,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

