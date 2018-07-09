FİNANS

Brent petrolün varili 77,64 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,64 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 77,64 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,52 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,65 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,13 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 77,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,20 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'de geçen hafta açıklanan petrol stoklarının son 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin petrol fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kararının ardından Körfez ülkelerinin ne kadar üretim artışına gideceklerinin henüz netlik kazanmamış olmasının fiyatların yükselmesini baskıladığı kaydediliyor.

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 416,9 milyon varile geriledi. Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı 5 adet artarak 863'e yükseldi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,72 ile 77,99 dolar aralığının direnç, 77,18 ile 77,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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brent petrol ham petrol

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