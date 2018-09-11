Brent petrolün varili 77,65 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,65 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,35 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 77,65 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,64 dolardan alıcı buldu.

Kasımda resmen uygulamaya konulacak ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımların ikinci dalgasının etkisiyle küresel piyasalarda oluşan tedirginlik petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Petrolde İran'ın devreden çıkarılmasıyla ortaya çıkacak küresel arz sıkıntısını çözmek amacıyla dün Washington'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile görüşen ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin, perşembe günü de Moskova'da Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile bir araya gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu görüşmede de küresel petrol arzı sıkıntısının önlenmesi için üretimin artırılmasının değerlendirileceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 77,63 ile 77,75 dolar aralığının direnç, 77,39 ile 77,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

