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Brent petrolün varili 77,67 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,67 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,67 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,06 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,68 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla kısmi bir düşüşle 77,67 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,68 dolardan alıcı buldu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı petrol üreticisi ülkelerin Cezayir'de yapacağı toplantıda, petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılmasının da istişare edilebileceğini bildirdi.

Petrol piyasalarının dengelenmesi için ABD ile birlikte çalışabileceklerini belirten Novak, böyle bir iş birliğinin detaylarının henüz görüşülmediğini kaydetti.

Novak, daha önce de ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'ın piyasaya ortak katkı yapabilecek iş birliğine sahip olduğunu ifade etmişti.

Uzmanlara göre, söz konusu gelişmeler, İran yaptırımlarının etkisinin piyasaya etkisinin sınırlı olması için ABD'nin her opsiyonu devreye sokacağını gösteriyor.

Uzmanlar, ayrıca ticaret savaşlarının dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve Çin ekonomilerini olumsuz etkileyeceği beklentisinin, fiyatları dünya piyasalarında aşağı yönlü baskı altına aldığına işaret ediyor. İran yaptırımlarının etkisi ise fiyatların daha fazla gerilemesinin önüne geçiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 77,67 ile 77,77 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,57 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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