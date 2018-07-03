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Brent petrolün varili 77,82 dolardan işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,82 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,82 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,28 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,92 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,36 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,59 artışla 77,82 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,71 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, beklentinin üzerinde piyasaya petrol arzının fiyatların düne göre, yaklaşık bir dolar gerilemesine neden olduğunu ifade ederek, büyük petrol şirketlerinin dün yüksek seyreden petrol fiyatlarından dolayı büyük oranda kar elde ettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın petrol kotalarını öngörülenden fazla artırması için, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudiler ile resmi olmayan bir arz artışı anlaşması yaptığına ilişkin hafta sonu Twitter hesabından yaptığı duyuru, piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle küresel petrol piyasasında oluşacak günlük 2 milyon varillik kapasiteyi tek başına karşılayabileceğini duyurmuştu. İran tarafından ise bu duruma karşı petrol piyasasını borsaya açacağı ve özel şirketlerin bu şekilde petrol ihraç edebileceği açıklandı.

Uzmanlar, ayrıca İran'ın, "Suudi Arabistan'ın öngörülenden fazla üretim artışının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ek onayını gerektirdiği" yönündeki açıklamalarının, kartelin işlevini yeniden tartışmaya açtığını ifade ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 78,02 ile 78,49 dolar aralığının direnç, 77,48 ile 77,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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