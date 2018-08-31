FİNANS

Brent petrolün varili 77,91 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 77,91 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili fiyatı uluslararası piyasalarda 77,91 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,30 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 77,91 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,26 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları yükseldi. Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil azalması, İran'a uygulanacak yaptırımların etkisi ve Venezuela'da petrol üretiminin düşmesi petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 0,6 azalışla 405,8 milyon varile gerilediğini açıklanmıştı. Piyasa beklentisi, stokların 0,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde, teknik olarak 78,11 ile 78,23 dolar aralığının direnç, 77,87 ile 77,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol brent petrol enerji

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