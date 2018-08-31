Brent petrolün varili 77,91 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili fiyatı uluslararası piyasalarda 77,91 dolardan işlem görüyor.
Dün 77,30 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,02 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 77,91 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,26 dolardan alıcı buldu.
ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları yükseldi. Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil azalması, İran'a uygulanacak yaptırımların etkisi ve Venezuela'da petrol üretiminin düşmesi petrol fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 0,6 azalışla 405,8 milyon varile gerilediğini açıklanmıştı. Piyasa beklentisi, stokların 0,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Brent petrolde, teknik olarak 78,11 ile 78,23 dolar aralığının direnç, 77,87 ile 77,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti
Dolar ne kadar? 30 Ağustos dolar kuru yorumları
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik açıklama
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum