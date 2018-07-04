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Brent petrolün varili 78 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 78 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,36 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,53 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,83 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 78 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,48 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran'a uygulanacak yaptırımlar nedeniyle piyasada oluşabilecek petrol arz sıkıntısı olasılığının ve ABD'nin geçen hafta ham petrol stoklarındaki azalışın fiyatları artırdığını belirtti.

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 416,9 milyon varile geriledi.

Öte yandan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui, ülkesinin olası petrol arz eksikliğini gidermek için katkı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise resmi ziyaret için gittiği İsviçre'de, ABD'li yetkililerin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki açıklamalarını "hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek boş laflar" olarak nitelendirdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih'in, petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdikleri telefon görüşmesinde de "OPEC anlaşması kapsamında üretim kısıntılarının gözlemlenmesi için kullanılan mekanizmanın güncellenmesi amacıyla teknik komiteye talimat verilmesinin" kararlaştırıldığı kaydedildi.

Brent petrolde, teknik olarak 78,14 ile 78,35 dolar aralığının direnç, 77,72 ile 77,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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