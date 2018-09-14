Brent petrolün varili 78,12 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,42 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,38'lik azalışla 78,12 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,73 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün yayımlanan raporunda, küresel petrol arzının ağustosta bir önceki aya göre günlük 80 bin varil artarak 100 milyon 50 bin varille rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Raporda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 99 milyon 300 bin varili bulacağı, 2019'da ise bu rakamın 100 milyon 800 bin varile yükseleceği öngörüsüne de yer verildi.

Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki üretim artışı ve ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklarının bir sonucu olarak küresel talepteki büyümenin yavaşlama ihtimalinin, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu kaydetti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, dün ABD Enerji Bakanı Rick Perry ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmede, enerji alanında dünyada lider konumundaki iki ülkenin birlikte çalışarak dünyanın artan petrol ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 78,34 ile 78,54 dolar aralığının direnç, 77,94 ile 78,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

