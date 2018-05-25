Brent petrolün varili 78,48 dolar

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda 78,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,67 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 79,76 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,74 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,35'lik bir azalışla 78,48 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,48 dolardan alıcı buldu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak dün katıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin mevcut üretim kısıntısı anlaşmasını şimdilik korumayı planladığını belirterek, buna karşın haziran ayında gerçekleştirilecek bakanlar toplantısında Venezuela ve İran'ın üretimine ilişkin kaygılara yanıt olarak "potansiyel esnekliği" tartışacaklarını duyurdu.

Rus petrol şirketi Lukoil’in Üst Yöneticisi (CEO) Vagit Alekperov da petrol üretiminin kısılmasına yönelik OPEC anlaşmasında "esneklik" çağrısında bulunarak, "Hedeflere ulaşıldı ve petrol piyasalarında denge sağlandı. Anlaşmayı ihlal etmeye gerek yok ancak piyasanın nasıl şekillendiği göz bulundurularak, kotalar artık daha esnek hale getirilmeli." dedi.