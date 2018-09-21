FİNANS

Brent petrolün varili 78,93 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 78,93 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son iş gününde uluslararası piyasalarda 78,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,41 dolardan güne başlayan ve gün içinde 79,80 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,63 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,38’lik artışla 78,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,40 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki yükselişten Ortadoğu ülkeleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) sorumlu tuttu.

Ortadoğu ülkelerini ABD'nin koruduğunu belirten Trump, "Biz Ortadoğu ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları şimdi düşürmeli." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Japon petrol şirketleri, hükümetin ABD ile sürdürdüğü Tahran'a yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri sonuçlanana kadar İran'dan petrol sevkiyatını askıya aldı. Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, "Her firmanın aynı kararı alarak, petrol sevkiyatlarını geçici olarak askıya aldığını ve durumu dikkatle izlediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emiri Hamkani ise ABD'nin "İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını" delmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Uzmanlar, Pazar günü Cezayir'de yapılması planlanan OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin katılacağı toplantıda, kartelin petrol arz artışına gitmeyebileceği beklentisinin, fiyatların yüksek düzeyde kalmasına neden olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca uzmanlar, orta vadede petrol fiyatlarının 79-80 bandında tutunacağını savunuyor.

Brent petrolde, teknik olarak 78,78 ile 78,86 dolar aralığının direnç, 78,62 ile 78,70 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERÜnlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!Ünlü doktor, sevgilisiyle birlikte 2 kadına tecavüz etti!
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmenizFaruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyorTİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol iran OPEC petrol suudi arabistan

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyümenin önündeki iki engel: Likidite ve sermaye yetersizliği

Büyümenin önündeki iki engel: Likidite ve sermaye yetersizliği

7 yılda hindi üretimi iki katına çıkacak

7 yılda hindi üretimi iki katına çıkacak

Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.