Brent petrolün varili 79,15 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 79,15 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 79,46 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,98 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 79,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71,89 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere yürütülen toplantıların ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü tırmanışında etkili oldu.

Mnuchin, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini bekletme konusunda anlaştık." dedi.

Uzmanlar, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden başlatma kararının, petrol fiyatlarının yukarı yönlü tırmanışındaki etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 79,20 ile 79,31 dolar aralığının direnç, 78,98 ile 79,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

