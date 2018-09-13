FİNANS

Brent petrolün varili 79,33 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 79,33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,42 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,61 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,35'lik azalışla 79,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,89 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,3 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 396,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında artış görüldü. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 18.00'de 80,07 dolara, WTI petrolün varil fiyatı da TSİ 18.20'de 71,23 dolara kadar yükseldi.

Uzmanlar, ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve gelişmekte olan piyasalardaki belirsizlik nedeniyle akaryakıt talebindeki büyümenin yavaşlama ihtimalinin petrol fiyatlarındaki artışı baskıladığını kaydetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından dün yayınlanan ağustos ayı petrol piyasası raporunda, gelecek yıl küresel petrol talebinin bu yıla göre 1 milyon 410 bin varil artarak günlük 100 milyon 230 bin varile ulaşacağı belirtildi.

Buna karşın OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 32 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.

Uluslararası petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıklayacağı ağustos ayı petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 79,33 ile 79,39 dolar aralığının direnç, 79,21 ile 79,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destekBorsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü brent petrol

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Bakanlık uyardı: Daha az çalışın!

Bakanlık uyardı: Daha az çalışın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.