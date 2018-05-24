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Brent petrolün varili 79,42 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 09:35 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 79,42 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,42 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,48 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 79,81 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 79,67 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.13 itibarıyla yüzde 0,31'lik bir azalışla 79,42 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,58 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 438,1 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,4 milyon varil azalmıştı.

ABD'deki ham petrol ve benzin stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları düşüş gösterdi. Brent türü petrolün varil fiyatı, dün 17.40 itibariyle 78,23 dolara, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,27 dolara kadar geriledi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin verilerine göre, petrol ve doğal gaz zengini ülkede petrol rafinerileri, geçen yıl kapasitelerinin yüzde 50'sinin altında üretim yaptı. Nijerya'da Kaduna, Warri ve Port Harcourt'ta bulunan 4 petrol rafinerisi, 2017'de günlük ortalama 445 bin varil petrol işledi.

Uzmanlar, Nijerya'da petrol rafinerilerinin kapasitelerinin altında üretim yapmasının ana nedeninin yeterli teknik bakımın yapılmaması olduğunu kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 79,53 ile 79,67 dolar aralığının direnç, 79,25 ile 79,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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