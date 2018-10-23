FİNANS

Brent petrolün varili 79,43 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 79,43 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 79,43 dolardan işlem görüyor.

Pazartesi günü 80,02 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,78 düşüşle 79,43 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,10 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımların yanı sıra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ABD ve Avrupa ülkelerinin Suudi Arabistan'a yönelik sert eleştirilerini sürdürmesi, dün piyasalarda hareketlenmelere yol açmış ve Brent petrolün varili 80 doların üzerini test etmişti.

Suudi Arabistan'ın petrolde herhangi bir ambargo uygulama niyeti olmadığını açıklamasının ardından Brent, yatay seyir izledi.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin, "Bu olayın aklıselimle çözüleceğine inanıyoruz. Petrolü yıllardır ekonomik bir araç olarak kullandık ve siyasetten uzak tuttuk. 1973'te yaşandığı gibi bir petrol ambargosu uygulama niyetimiz bulunmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Brent petrolde, teknik olarak 79,55 ile 79,66 dolar aralığının direnç, 79,33 ile 79,44 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrolün varili WTI

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