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Brent petrolün varili 79,85 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 79,85 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,85 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,69 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,83 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,18 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,41 azalışla 79,85 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,65 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,5 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 416,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6 milyon varil artmıştı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu sene 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,8 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 80,12 ile 80,29 dolar aralığının direnç, 79,78 ile 79,95 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD türü ham petrol (WTI) brent petrol enerji

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