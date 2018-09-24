FİNANS

Brent petrolün varili 80,33 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 80,33 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 80,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 78,63 dolardan güne başlayan ve gün içinde 80,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 78,67 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 2,11'lik artışla 80,33 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2018 Dünya Petrol Görünümü Raporu'na göre, küresel enerji talebi, 2040'a kadar yıllık ortalama yüzde 1,2 artışla günlük 364 milyon 700 bin varil petrol eş değerine yükselecek.

ABD başta olmak üzere OPEC dışı üretici ülkelerin, 2023'e kadarki üretim artışı, petrol talebinin düşmesine yol açacak. Geçen yıl günlük 51,7 milyon varil petrol üreten OPEC dışı ülkelerin, 2023'e kadar üretimlerini 66,1 milyon varile çıkaracağı öngörülüyor. ABD'nin ise geçen yıl 7,4 milyon varil olan günlük petrol üretimini, 2023'e kadar 13,4 milyon varile yükselteceği tahmin ediliyor.

Ayrıca petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 düşüş gösterdi. Petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş, ham petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Öte yandan dün Cezayir'de OPEC ve OPEC dışı ülkelerin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Suudi Arabistan, Rusya ve İran'ın ABD'nin acil üretim artışı talebini kesin bir dille reddettiği belirtildi.

Brent petrolde, teknik olarak 79,82 ile 80,29 dolar aralığının direnç, 78,88 ile 79,35 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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