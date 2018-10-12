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Brent petrolün varili 81,26 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 81,26 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 82,50 dolardan güne başlayan ve gün içinde 82,60 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 80,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,23 artışla 81,26 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 71,75 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 410 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 104 bin varil artışla 11,2 milyon varile çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Böylece ülkede ham petrol üretimi son 39 haftada 33 kez artış gösterdi. Petrol üretimi ve stoklardaki artışlar fiyatlardaki gerilemeyi destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) birliğin eylülde günlük ham petrol üretiminin bir önceki aya göre 132 bin varil artarak 32 milyon 760 bin varile yükseldiğini duyurdu. OPEC'in Eylül Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı ise bir önceki aya göre günlük 230 bin varil artarak 99 milyon varil oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı ve OPEC Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui de yıl sonuna kadar BAE'nin günlük üretiminin 3,5 milyon varile çıkacacağını kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 81,26 ile 81,51 dolar aralığının direnç, 80,76 ile 81,01 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd ABD türü ham petrol (WTI) BAE brent petrol OPEC

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