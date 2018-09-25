FİNANS

Brent petrolün varili 81,59 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 09:44 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 81,59 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,67 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 81,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 81,59 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,36 dolardan alıcı buldu.

Pazar günü Cezayir'de düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC üyeleri ve Rusya'nın, ABD'nin üretim artışı talebini kesin bir dille reddetmesi üzerine petrol fiyatları 81 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. En son Kasım 2014'te 80 doların üzerini test eden fiyatlar, yaklaşık 4 yıldır bu seviyenin altında seyrediyordu.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle piyasada oluşacak arz sıkıntısının karşılanamayacağı endişesinin de fiyatlardaki yükselişi desteklediğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 80,92 ile 81,10 dolar aralığının direnç, 80,56 ile 80,74 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Sanayici fırtınadan çıkmayı bekliyorSanayici fırtınadan çıkmayı bekliyor
Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldıAfyonfest Turizm Zirvesi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd brent petrol iran rusya WTI

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Çuval çuval getirip bardak bardak satıyorlar

Çuval çuval getirip bardak bardak satıyorlar

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

Sanayici fırtınadan çıkmayı bekliyor

Sanayici fırtınadan çıkmayı bekliyor

Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı

Afyonfest Turizm Zirvesi yapıldı

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.