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Brent petrolün varili 81,89 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 81,89 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,88 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,14 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 82,50 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,73 azalışla 81,89 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,20 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, küresel piyasalardaki değer kayıpları ve ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle fiyatlarda düşüş gözlemlendi.

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 9,7 milyon varil artarak 410,7 milyona yükseldi. Beklenti 2,6 milyon varil seviyelerindeydi.

Öte yandan dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 ve 2019'a ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yukarı çektiğini duyurdu.

EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 74 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 68 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda gelecek yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 75 dolar, WTI türü petrol fiyatının ise ortalama 69 dolar olmasının beklendiği belirtildi.

EIA ayrıca, ABD'nin 2018'e yönelik ham petrol üretim beklentisini günlük ortalama 10,7 milyon varilde sabit tuttuğunu, 2019'a ilişkin ham petrol üretim tahminini ise geçen ayki rapora göre, günlük ortalama 300 bin varil yukarı çektiğini açıkladı.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 11,8 milyon varil olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Brent petrolde, teknik olarak 81,95 ile 82,32 dolar aralığının direnç, 81,21 ile 81,58 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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