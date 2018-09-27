Brent petrolün varili 82,15 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 82,15 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,38 dolardan güne başlayan ve gün içinde 82,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 81,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,48'lik artışla 82,15 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,45 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden dün yapılan açıklamada, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 396 milyon varile yükseldiği belirtildi. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ayrıca ülkede ham petrol üretimi günlük ortalama 102 bin varil artışla 11,1 milyon varile yükselerek rekor kırdı.

Uzmanlara göre, ABD'deki üretim ve stok artışına rağmen, küresel piyasalarda OPEC'in üretim artışına gitmeyeceğini açıklaması ve İran'ın petrol üretimini azaltması fiyatları yükseltti.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarını düşürme önerisine ilişkin, "Trump petrol fiyatlarının yükselmemesini istiyorsa, bölgede tansiyonu artıran müdahalelerden ve İran'ın petrol üretimi ve ihracatını engellemekten vazgeçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.