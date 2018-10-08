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Brent petrolün varili 83,50 dolar

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili 83,50 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 83,50 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 84,91 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 83,99 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 83,50 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,89 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 adet azalarak 861'e geriledi.

Uzmanlara göre, ABD ve Suudi Arabistan'ın, İran'a uygulanacak yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminde oluşacak arz sıkıntısını gidereceğine yönelik güçlü mesajları, piyasalar üzerinde olumlu etki yaptı ve fiyatları aşağı çekti.

Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Salih Al Sade, dün, piyasalarda arz ve talep dengesinin olduğuna dikkati çekerek, "Petrol fiyatlarındaki mevcut yükseliş psikolojik etkenler ve jeopolitik değişkenlerden kaynaklanıyor." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, "Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı. Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. ABD Başkanı ile çalışmayı seviyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler yüzde 99 iyi ilerlerken, yüzde 1 kötü bir mesele gündeme geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi, Güney Kore'nin İran ile ticaretine büyük darbe vurdu. Bu yılın 8 aylık bölümünde, Güney Kore'nin İran'a yaptığı ihracat yüzde 21,9, bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise yüzde 23,7 azaldı.

Brent petrolde, teknik olarak 83,45 ile 83,62 dolar aralığının direnç, 83,11 ile 83,28 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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