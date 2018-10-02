Brent petrolün varili 85,27 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 85,27 dolardan işlem görüyor.
Dün 82,82 dolardan güne başlayan ve gün içinde 85,42 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 84,94 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 85,27 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,90 dolardan alıcı buldu.
Uzmanlar, ham petrol fiyatlarındaki sert yükselişte Çin devlet petrol şirketi China Petroleum and Chemical Corporation'ın İran'dan aldığı ham petrol miktarını yarıya düşürme kararının etkili olduğunu belirtti.
ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'ın petrol üretimini düşürmesi ve Venezuela'da da arz sıkıntısı yaşanmasının fiyatlardaki yükselişi desteklediği kaydediliyor.
Öte yandan küresel ekonomide beklenen daralmanın, petrol fiyatlarının aşırı yükselmesini engellediği ifade ediliyor.
Brent petrolde, teknik olarak 85,12 ile 85,24 dolar aralığının direnç, 84,88 ile 85 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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