Brexit, Avrupa Yatırım Bankasına pahalıya patlayacak

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Werner Hoyer, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla EIB'nin 100 milyar avroluk kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz." dedi.
Hoyer, Avrupa Birliği'nin (AB) hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla kurulan EIB'nin Lüksemburg'daki merkezinde basın toplantısı düzenledi.
AB üyesi pek çok ülkede siyasi belirsizlikler yaşandığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok taraflı küresel sistemden hızla uzaklaştığını belirten Hoyer, siyasi gelişmeler nedeniyle insanların "kaygılı" olduğunu anlattı.
Hoyer, AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerinin olası bütün sonuçlarına yönelik hazırlıklar yaptıklarına dikkati çekerek, "İngiltere, EIB sermayesinin yüzde 16'sını sağlıyor ve portföyü kredi seviyemize katkıda bulunuyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla EIB'nin 100 milyar avroluk kredi verme kapasitesini kaybedeceğiz." diye konuştu.
AB üyesi ülkelerin EIB'ye katkılarını artırarak Brexit'in neden olacağı kredi sağlama imkanındaki azalmayı telafi edebileceklerini dile getiren Hoyer, kredilerin özellikle çeşitli altyapı yatırımları açısından önemli olduğunu söyledi.
Hoyer, EIB'nin 242 milyar avro civarında ödenmiş sermayesi bulunduğunu, kurumun kredilerini piyasalarda bono satışı yaparak fonladığını kaydetti.
Sürücüsüz araçlar 2021'de yolda olacak
Vakıf Emeklilik’ten enflasyonla mücadeleye tam destek
2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!
Kredi faizlerinin artması ikinci el otomobil piyasasını vurdu
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum