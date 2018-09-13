"Brexit belirsizliği İngiltere ekonomisine zarar veriyor"

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit müzakerelerinden çıkacak sonuca ilişkin belirsizliğin Birleşik Krallık'ın ekonomisine "zarar vermekte olduğuna" dikkat çekti.

Küresel finansal krizin 10'ncu yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Hammond, "Krizin üzerinden geçen 10 yılın sonunda Birleşik Krallık'ta hanehalkı için tünelin sonunda ışık göründü; ancak, Brexit müzakerelerinin belirsizliği ekonomi üzerinde bir perde gibi hareket ediyor" uyarısı yaptı.

Hammond, Brexit müzakerelerinden bir anlaşma çıkmaması, potansiyelinin finansal sistem için açık bir risk olduğunu da vurguladı.



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