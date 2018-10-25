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Brexit endişeleri İrlanda’da iş güvenini olumsuz etkiledi 

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

İrlanda merkezli şirketler, "sert Brexit" olasılığı nedeniyle iş güvenliğinde yaşanan sarsıntıdan olumsuz etkileniyor.

Elif Varan / İstanbul, 25 Ekim (DHA) - İrlanda merkezli şirketler, "sert Brexit" olasılığı nedeniyle iş güvenliğinde yaşanan sarsıntıdan olumsuz etkileniyor.
Ankete göre, Birleşik Krallık’ın, Avrupa Birliği (AB) ile herhangi bir anlaşma sağlanmaksızın birlikten ayrılması durumunda gerçekleşmesi öngörülen "sert Brexit" olasılığının yarattığı belirsiz görünüm, bazı firmaların faaliyet ve istihdamdaki büyüme hızını düşürmesine yol açtı.
İrlanda iş dünyasındaki güvenin düşüşü, İrlanda Denizi'nin her iki tarafındaki iş koşulları arasındaki yaygın bağlantıları olan Birleşik Krallık'ta da benzer bir bozulmaya yol açıyor.
Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) bu hafta açıklanan aylık eğilimlerinin de Ekim ayındaki talebi ile üç aylık siparişlerin üç yıl içinde hızlı bir şekilde düştüğünü gösterdi.
Anket sonucuna göre, şirketlerin yaklaşık yüzde 47'si, İrlanda ekonomik büyümesinin önümüzdeki yıl yavaşlayacağını, yüzde 29'u ise daha güçlü bir şekilde büyümesini bekliyor.
Chartered Accountants Ireland CEO'su Barry Dempsey, KBC Bank/Chartered Accountants Ireland İş Endeksi'nin, 2012'den bu yana en düşük düzeye indiğine rikkat çekti ve "Sonbahar anketi İrlandalı şirketlerinin büyüme hızında açık bir durgunluk gösteriyor" dedi.

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