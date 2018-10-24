"Brexit sonrası gümrük ve sınır düzenlemeleri zaman alabilir"

LONDRA (AA) – İngiliz denetim kurumu Ulusal Denetim Ofisi, (NAO) İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının sınır geçişleri konusunda gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ek maliyet oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de bakanlıkların ve departmanların faaliyetlerini denetlemekle sorumlu bağımsız Ulusal Denetim Ofisi’nin (NAO) açıklamasında, “İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) ardından gümrük sınırlarının etkili bir şekilde yönetilmesi, ülkenin ulusal güvenliği, ekonomisi ve uluslararası saygınlığı için son derece önemli. AB’den ayrılmak gümrük sınırlarının yönetilmesi konusunda bazı değişiklikleri yapılmasına neden olacak. Fakat bu değişikliklerin yapılması kolay değil. Bunun gerçekleştirilebilmesi, çok sayıda kuruluşun, devlet kurumunun ve sınırları kullanan milyonlarca insanın dikkate değer çaba ve koordinasyonunu gerektirecek.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada İngiltere’nin AB’den çıkış konusunda bir anlaşmaya varması durumunda, hükümetin sınır geçişleri ve gümrük düzenlemelerini uygulamak için 2020 yılının aralık ayına kadar zamanının olacağı belirtildi. Öte yandan İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma sağlanmadan çıkış yapması halinde bu takvimin değişebileceği, ülkenin sınır ve gümrük kontrollerinde bazı zorlukların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.