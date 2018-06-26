FİNANS

Brexit tedarik zincirine zarar verirse BMW Birleşik Krallık fabrikalarını kapatacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi BMW'nin yöneticilerinden Stephan Freismuth, Brexit'in tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere'deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyledi.

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Alman otomobil üreticisi BMW'nin yöneticilerinden Stephan Freismuth, Brexit'in tedarik zincirine ciddi zarar vermesi halinde İngiltere'deki Mini ve Rolls Royce fabrikalarını kapatmaları gerekeceğini söyledi.
Financial Times gazetesine konuşan Freismuth, "Her zaman söylediğimiz gibi, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve her şeye hazırlıklı olacağız. Ancak günün sonunda tedarik zinciri sınırlarda aksama yaşar ise, İngiltere'deki fabrikalarda üretim yapamayız" dedi.
Feismuth, ithal parçalarda aksamanın maliyetleri artıracağına ve "tam zamanında" üretim modeline zarar vereceğini de vurguladı.

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağızİNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeliİMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Seçim sonrası kritik yorum: Piyasalar Türkiye'yi cezalandırabilir!

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Sigara içmeyenlere mesai düzenlemesi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)

Dolar güne nasıl başladı? (26.06.2018 dolar kuru)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz

TSF: Tüm ekonomik yatırım ve reformlara destek vereceğiz

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.