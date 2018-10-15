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“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ihracatında ikinci, Ege Bölgesi'nin ihracatında üçüncü büyük pazar konumundaki Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit'in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fırsatlar sunacağını belirten Christiel International Ltd.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

İstanbul, 15 Ekim (DHA) - Türkiye’nin ihracatında ikinci, Ege Bölgesi'nin ihracatında üçüncü büyük pazar konumundaki Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit'in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fırsatlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris, Türk ihracatçılarına Birleşik Krallık’ı hedef pazar olarak gösterdi.
Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen, “Brexit Sonrası Birleşik Krallık” isimli toplantıda konuşan Harris, Birleşik Krallık’ın gıda ihtiyacının yüzde 50'sini ithalat yoluyla karşıladığını belirtti. Harris, şöyle konuştu:
"Birleşik Krallık 2017 yılında 229 milyar sterlin gıda ürünleri tüketti. Bu ithalatının yüzde 70'i Avrupa Birliği'nden oldu. Brexit sonrası Türk gıda sektörü açısından gelecek parlak. Şu anda AB ile var olan anlaşmalar nedeniyle dezavantajlı görünen durum Brexit ile fırsata dönüşebilir. Türkiye, Birleşik Krallık’a zeytinyağı, hazır gıdalar, şekerlemeler, atıştırmalıklar ihraç etmeniz mümkün.”

“Birleşik Krallık’ta 500 bin Türk var, bu büyük avantaj”

Türk firmalarının Birleşik Krallık’ta bilinen ve güvenilir markaları satın alarak Birleşik Krallık tüketici nezdinde itibar kazanabileceğine işaret eden Harris, "Türkiye'de imal edip, Birleşik Krallık markası ile satabilirsiniz. Bu sizlere rekabette avantaj sağlar. Birleşik Krallık’ta yaşayan 500 bin Türk var, bu da sizler için büyük fırsat" şeklinde konuştu.
Brexit sürecini Türk konfeksiyon ve deri sektörleri açısından değerlendiren Estate Kurucu Ortağı ve Müdürü Mike Rowe ise, konfeksiyon ve deri sektörlerinin Birleşik Krallık’a ihracatında şu anda gümrük vergilerinin sıfır olduğunu, bu nedenle bu sektörlerin Birleşik Krallık’a ihracatında engel olmadığını, Brexit sonrası için ise bir netlik olmadığını belirtti.
Birleşik Krallık halkının 2010 ekonomik krizi sonrasında Avrupa Birliği'ne her yıl ödenen 90 milyar sterlini ödemek istemediğini, AB’den ayrılma ile sonuçlanan referandum sürecinin bu nedenle yaşandığını anlatan Rowe, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Brexit sonrası tarifeler, gümrük vergileri kalkabilir. Türk üreticilerinin ucuza mal etme avantajları var. Türkiye'nin karşısına çok daha anlamlı imkanlar çıkabilir. 2019 yılında Birleşik Krallık’ta perakende sektörüne ilgi artacak. Türk deri sektörü firmaları Birleşik Krallık’ta mağazacılıkta büyüyebilirler."
Birleşik Krallık’ın Türkiye'nin ihracatında 9 milyar 334 milyon dolarlık tutarla ihracat listesinde ikinci sırada olduğuna dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Brexit'in hayata geçmesine altı ay kala AB ve Birleşik Krallık’ın henüz çıkışla ilgili yol haritasında anlaşmaya varmadığının altını çizdi.
Türkiye ile Birleşik Krallık’ın stratejik işbirliğinin Brexit sonrasında da devam edeceğine inandıklarını vurgulayan Eskinazi, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ticaret Bakanlığımız, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yeni dönemde ayrı ve güçlü bir serbest ticaret anlaşması ya da serbest ticaret anlaşması modelinde bir anlaşma yapmak için çalışmalar yürütüyor. Bu hazırlıklar ihracatçılarımıza güven veriyor.
“Ege İhracatçı Birlikleri'nden Birleşik Krallık’a yapılan ihracat 749 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık, birliklerimizin ihracat listesinde üçüncü basamakta yer aldı. Ege Bölgesi’nden Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yapan sektörümüz 135 milyon dolarla kuru meyve sektörü olarak öne çıkıyor. Birleşik Krallık’a yapılan konfeksiyon ürünleri ihracatı 95 milyon dolar, elektrik-elektronik ürünleri ihracatı 80 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ise 71 milyon dolar tutarında gerçekleşti." (Fotoğraflı)

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

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