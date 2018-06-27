"Brexit'in faturası gerçek düzeyinden düşük öngörülüyor"

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesi, hükümetin Avrupa Birliği'nden ayrılmak (Brexit) için ödeyeceği faturayı gerçekte olduğundan "en az 10 milyar sterlin düşük öngördüğünü" savundu.

Londra ve Brüksel arasındaki müzakerelerde Brexit için 35-39 milyar sterlin arasında ödreme yapması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Komite, AB'den ayrılmanın İngiltere'ye maliyetini bir bütün olarak öngördüğüne dikkat çekerek, kamu finansmanına gerçek maliyetin olduğundan düşük öngörüldüğü, hükümetin bu konuda daha açık olması gerektiği uyarısı yaptı.

Komite Başkanı Meg Hillier, "Brexit'in gerçek maliyeti kamu oyunun sorunudur; hükümetin, Parlamento'ya ve doğrudan kamuoyuna açık ve kesin bilgi vermesi gerekir" dedi.

